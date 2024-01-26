Песков заявил, что Россия готова решать задачи на Украине дипломатическим путем

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россия неоднократно заявляла о готовности добиться своих целей на Украине дипломатическим путем, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия была и будет открыта для переговоров по Украине", - сказал Песков агентству Bloomberg.

"Мы твердо намерены добиться поставленных целей. Предпочли бы сделать это через дипломатию, но если это не будет возможным, то военная операция будет продолжена до тех пор, пока цели не будут достигнуты", - добавил он.