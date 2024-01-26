Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Песков заявил, что Россия готова решать задачи на Украине дипломатическим путем

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россия неоднократно заявляла о готовности добиться своих целей на Украине дипломатическим путем, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия была и будет открыта для переговоров по Украине", - сказал Песков агентству Bloomberg.

"Мы твердо намерены добиться поставленных целей. Предпочли бы сделать это через дипломатию, но если это не будет возможным, то военная операция будет продолжена до тех пор, пока цели не будут достигнуты", - добавил он.

Дмитрий Песков Владимир Путин Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдеп заявил о непричастности США к крушению Ил-76 в Белгородской области

Турция завершила ратификацию присоединения Швеции к НАТО

Турция завершила ратификацию присоединения Швеции к НАТО

Фон дер Ляйен могут выдвинуть на второй срок в качестве главы ЕК

Фон дер Ляйен могут выдвинуть на второй срок в качестве главы ЕК

Цены на нефть в четверг держатся у максимумов за 8 недель

Цены на нефть в четверг держатся у максимумов за 8 недель

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

Избранный глава администрации Тайваня призвал к развитию сотрудничества с США

Избранный глава администрации Тайваня призвал к развитию сотрудничества с США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });