США запретили РФ участвовать в заседании Международного совета по зерну

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты запретили российским дипломатам участвовать в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане, сообщает посольство РФ в США.

"Недавно произошел еще один резонансный случай - запрет на участие наших дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане. Таким актом Соединенные Штаты четко продемонстрировали, что готовы нарушить свои обязательства как принимающей страны многосторонних встреч", - говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.

Как отметили в диппредставительстве, "число отказов Госдепартамента в надлежащим образом заполненных уведомлениях о служебных поездках за пределы Округа Колумбия постоянно растет".

В посольстве посетовали, что "препятствия для присутствия России на мероприятиях, значимых с точки зрения истории российско-американских отношений, похоже, стали почти нормой".

В связи с этим российские дипломаты призвали власти США "реалистично оценить последствия своего курса на дальнейшую эрозию двусторонних отношений".

"Мы требуем ответственного подхода к организации международных мероприятий. Участие России в них не только востребовано другими странами, но и необходимо для принятия эффективных решений по вопросам, которые волнуют весь мир", - резюмировали в посольстве РФ в Вашингтоне.