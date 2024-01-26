Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Для пополнения спутниковой группировки РФ в 2024 г. планируются 18 пусков ракет

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В интересах пополнения спутниковой группировки Космических войск на текущий год планируется проведение 18 пусков ракет-носителей. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, выступая на Едином дне приемки военной продукции в пятницу.

"Продолжает интенсивно пополняться спутниковая группировка Космических войск. В рамках выполнения программы запусков в 2023 году в интересах Минобороны России выполнено 7 пусков ракет-носителей семейства "Союз" с выводом на орбиту космических аппаратов систем картографического зондирования земли, обнаружения и геолокации. Планом на текущий год спланировано проведение 18 пусков ракет-носителей", - сообщил Криворучко.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Грузия в 2023 году увеличила импорт природного газа из РФ на 16,5%

Грузия в 2023 году увеличила импорт природного газа из РФ на 16,5%

Король Великобритании Карл III госпитализирован для планового лечения

Король Великобритании Карл III госпитализирован для планового лечения

Сбой произошел в работе энергомоста EstLink 2 между Эстонией и Финляндией

Сбой произошел в работе энергомоста EstLink 2 между Эстонией и Финляндией

Что случилось этой ночью: пятница, 26 января

Россия призвала СБ ООН осудить уничтожение Ил-76 Киевом

Песков заявил, что Россия готова решать задачи на Украине дипломатическим путем

Песков заявил, что Россия готова решать задачи на Украине дипломатическим путем

Госдеп заявил о непричастности США к крушению Ил-76 в Белгородской области

Турция завершила ратификацию присоединения Швеции к НАТО

Турция завершила ратификацию присоединения Швеции к НАТО

Фон дер Ляйен могут выдвинуть на второй срок в качестве главы ЕК

Фон дер Ляйен могут выдвинуть на второй срок в качестве главы ЕК

Цены на нефть в четверг держатся у максимумов за 8 недель

Цены на нефть в четверг держатся у максимумов за 8 недель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });