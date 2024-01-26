Для пополнения спутниковой группировки РФ в 2024 г. планируются 18 пусков ракет

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В интересах пополнения спутниковой группировки Космических войск на текущий год планируется проведение 18 пусков ракет-носителей. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, выступая на Едином дне приемки военной продукции в пятницу.

"Продолжает интенсивно пополняться спутниковая группировка Космических войск. В рамках выполнения программы запусков в 2023 году в интересах Минобороны России выполнено 7 пусков ракет-носителей семейства "Союз" с выводом на орбиту космических аппаратов систем картографического зондирования земли, обнаружения и геолокации. Планом на текущий год спланировано проведение 18 пусков ракет-носителей", - сообщил Криворучко.