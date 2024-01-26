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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

ЕК заподозрила шесть норвежских производителей лосося в создании картеля

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) направила уведомление о претензиях норвежским производителям лосося Cermaq, Grieg Seafood, Bremnes, Leroy Seafood Group, Mowi и SalMar в связи с их предполагаемым сговором с целью нарушения конкуренции на рынке этой продукции в ЕС, говорится в пресс-релизе регулятора.

Комиссия опасается, что в 2011-2019 годах эти шесть компаний обменивались "коммерчески чувствительной" информацией об отпускных ценах, объемах продаж и производства, производственных мощностях и других факторах ценообразования с целью снижения "нормальной неопределенности" на спотовом рынке выращенного в Норвегии атлантического лосося (семги).

Речь идет о свежей, целой и потрошенной рыбе, но не о замороженной или продуктах ее переработки.

Если опасения ЕК подтвердятся, это будет означать нарушение компаниями законодательства Евросоюза, запрещающего создание картелей и другие ограничительные методы ведения бизнеса.

При этом направление уведомления о претензиях не предрешает исход расследования, поясняет регулятор.

Норвегия обеспечивает более половины мировых объемов выращивания атлантического лосося, а ЕС – ее главный импортер.

ЕК Еврокомиссия ЕС Евросоюз Норвегия
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