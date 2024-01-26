Японские военные проследили за действиями крейсера ВМФ РФ вблизи страны

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Японские силы самообороны в пятницу проследили за передвижением российского ракетного крейсера с бортовым номером 011 ("Варяг" - ИФ) вблизи островов Окинава, сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

Российский корабль шел в юго-западном направлении из Восточно-Китайского моря в Тихий океан вблизи южных японских островов.

Как отметили японские военные, корабль плыл через воды между островом Йонагуни и островом Ириомотэ.

При этом указывается, что 22 января корабль прошел через Цусимский пролив из Японского моря в Восточно-Китайское море, развернулся и отправился в обратном направлении. Затем 24 января он вновь проследовал через Цусимский пролив в Восточно-Китайское море.

Силы самообороны осуществляли наблюдение за действиями российского крейсера с задействованием патрульного противолодочного самолета P-3C.