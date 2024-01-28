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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пять человек стали жертвами ДТП с участием рейсового автобуса в Павловском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"28 января в 01:30 в Павловском районе на 14-ом километре автодороги "Кавказ" произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего из Москвы в Нальчик. В момент аварии в нем находилось 15 пассажиров и два водителя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент известно о пяти погибших.

"Это два пассажира и водитель автобуса, пассажир и водитель грузовика. Количество пострадавших устанавливается", - уточнили в региональном УМВД.

По данным ведомства, по предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Hyundai".

Кавказ Краснодар Нальчик
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