Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 января
Обрушение стены дома в Ростове-на-Дону, ДТП в Краснодарском крае, разгром Барселоны
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Стена многоквартирного дома обрушилась в Ростове-на-Дону. На месте объявлен режим ЧС.
- Белгородское село Новая Таволжанка в третий раз попало под обстрел ВСУ. Также российские военные сообщили о перехвате над Белгородской областью реактивного снаряда.
- Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Краснодарском крае. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу
- В Финляндии пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендует девять кандидатов.
- "Барселона" проиграла "Вильярреалу", пропустив пять голов. Хави объявил, что покинет пост главного тренера клуба после сезона.