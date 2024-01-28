Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 января

Обрушение стены дома в Ростове-на-Дону, ДТП в Краснодарском крае, разгром Барселоны

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Стена многоквартирного дома обрушилась в Ростове-на-Дону. На месте объявлен режим ЧС.

- Белгородское село Новая Таволжанка в третий раз попало под обстрел ВСУ. Также российские военные сообщили о перехвате над Белгородской областью реактивного снаряда.

- Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Краснодарском крае. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу

- В Финляндии пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендует девять кандидатов.

- "Барселона" проиграла "Вильярреалу", пропустив пять голов. Хави объявил, что покинет пост главного тренера клуба после сезона.