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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Сомалийские пираты захватили ланкийский траулер

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки запросили содействия объединенных морских сил для освобождения рыболовецкого траулера, захваченного сомалийскими пиратами.

По данным ланкийских СМИ, которые ссылаются на представителя ВМС страны, пираты накануне захватили рыболовецкий траулер, на борту которого были шестеро человек - все граждане Шри-Ланки.

Объединенные морские силы, в которые входят 40 стран, проводят операции по обеспечению безопасности судоходства, в том числе, у побережья Сомали. Штаб этих сил находится в Бахрейне на базе Пятого флота ВМС США.

Сомали Шри-Ланка
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