Сейшельские военные освободили захваченное сомалийскими пиратами судно
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Народные силы обороны и погранслужба Сейшельских островов освободили шриланкийское судно, захваченное вооруженными сомалийскими пиратами, сообщила пресс-служба президента островного государства Вавела Рамкалавана.
Президент Вавел Рамкалаван поздравил силы обороны и погранслужбу с хорошо проведенной, успешной операцией.
По данным пресс-службы, сейшельские военные поднялись на борт судна и спасли находившихся на нем людей. Название судна не уточняется.
По данным агентства AP, сомалийские пираты захватили рыболовецкое судно с шестью членами экипажа два дня назад в международных водах - примерно в 2 тысячах км от северной части Сейшельских островов.