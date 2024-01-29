Сейшельские военные освободили захваченное сомалийскими пиратами судно

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Народные силы обороны и погранслужба Сейшельских островов освободили шриланкийское судно, захваченное вооруженными сомалийскими пиратами, сообщила пресс-служба президента островного государства Вавела Рамкалавана.

Президент Вавел Рамкалаван поздравил силы обороны и погранслужбу с хорошо проведенной, успешной операцией.

По данным пресс-службы, сейшельские военные поднялись на борт судна и спасли находившихся на нем людей. Название судна не уточняется.

По данным агентства AP, сомалийские пираты захватили рыболовецкое судно с шестью членами экипажа два дня назад в международных водах - примерно в 2 тысячах км от северной части Сейшельских островов.