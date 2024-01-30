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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Блинкен назвал ситуацию на Ближнем Востоке самой сложной как минимум с 1973 года

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Обстановка на Ближнем Востоке сейчас - самая напряженная как минимум с 1973 года, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Это самая опасная ситуация в регионе с 1973 года, а может - с еще более раннего периода", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Так Блинкен прокомментировал операцию Израиля в секторе Газа, проводимые хуситами обстрелы судов и кораблей в Красном море, а также обстрелы бойцами проиранских военизированных формирований баз США на Ближнем Востоке.

В 1973 году прошла Война Судного дня между арабскими странами и Израилем. Конфликт закончился израильской победой.

Энтони Блинкен США Красное море Ближний Восток сектор Газа
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