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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

США готовы принять меры против компаний КНР, сотрудничающих с РФ в области ВПК

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американская администрация обращает внимание, что некоторые китайские компании сотрудничают с российскими в сфере военно-промышленного комплекса, и готова принять в связи с этим соответствующие меры, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы видим поддержку со стороны китайских компаний, которые помогают России восстанавливать ее военно-промышленный комплекс", - сказал он, выступая в Совете по международным отношениям.

Чиновник отметил, что американские представители указывали на это китайским во время контактов на различных уровнях и предупреждали, что в ответ на это "примут соответствующие меры".

При этом Салливан подтвердил, что в Вашингтоне "не наблюдают", что Китай оказывает России "военную летальную" помощь, но будут "сохранять бдительность" в этом отношении.

Джейк Салливан Вашингтон Китай КНР США
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