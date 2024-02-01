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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Китайский Минфин пообещал поддерживать экономику за счет бюджетных мер в 2024 г.

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов Китая пообещало стимулировать экономику за счет бюджетных мер в 2024 году.

Минфин будет поддерживать бюджетные расходы на необходимом уровне, в том числе, трансферты регионам, сообщили чиновники ведомства на пресс-брифинге в четверг. Таким образом, Пекин продолжит помогать местным органам власти, имеющим огромную долговую нагрузку, пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно официальным данным, региональные органы власти в КНР в 2023 году потратили рекордные 1,23 трлн юаней ($173,25 млрд) на выплату процентов по долгу – это на 10% больше, чем годом ранее.

Совокупный долг регионов на конец 2023 года достиг 40,74 трлн юаней, увеличившись за год на 16%.

Власти выделят разумный бюджет на госинвестиции, заявил в ходе брифинга в четверг замминистра финансов КНР Ван Дунвэй.

Ранее в этом месяце министр финансов Китая Лань Фо сообщил, что Пекин будет наращивать бюджетные расходы в этом году, чтобы поддержать внутренний спрос.

В 2023 году ВВП КНР вырос на 5,2%, превысив целевой ориентир правительства в 5%. Тем не менее, это была самая слабая динамика ВВП с 1990 года, если не считать годы пандемии, отмечает WSJ.

Китай
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