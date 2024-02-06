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Китай примет ряд мер для стимулирования внутреннего потребления в 2024 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Китай предпримет в этом году ряд мер, таких как стимулирование приобретения транспортных средств и бытовой электроники, для увеличения внутреннего потребления. Об этом сообщил заместитель министра торговли КНР Шэн Цюпин на пресс-конференции во вторник.

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"Автомобили, бытовая техника и мебель являются предметами традиционного потребления и тесно связаны с жизнью людей", - отметил он.

По его словам, в этом году власти будут работать над поощрением населения к обмену старых автомобилей на новые с доплатой в связи с большим спросом и потенциалом для замены, сообщает агентство "Синьхуа".

В 2023 году продажи новых автомобилей в стране впервые превысили 30 млн единиц, увеличившись на 12% относительно предыдущего года. Объем торговли подержанными автомобилями вырос почти на 15% до 18,41 млн штук.

По словам Шэн Цюпина, количество зарегистрированных в КНР автомобилей достигло 340 млн единиц. Страна по этому показателю заняла первое место в мире.

Китай также будет поощрять ремонтные и отделочные работы внутри старых домов и их частичную реконструкцию, а также обмен старой бытовой техники на новую со скидкой в рамках целого ряда мер по стимулированию внутреннего спроса, добавил чиновник.

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