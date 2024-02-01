Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Что произошло за день: четверг, 1 февраля

Гонорары Улицкой, финпомощь Украине от ЕС и сейсмостанции на Байкале

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минцифры обещает обнародовать результаты расследования причин сбоя в зоне .ru. Глава ведомства Максут Шадаев заверил, что разбирательство уже ведется.

- Все 27 лидеров стран ЕС согласились выделить 50 млрд евро Украине. Виктор Орбан заявил, что получил гарантии того, что невыплаченные Венгрии средства не пойдут Киеву. Вместе с тем лидеры ЕС согласились продолжить работу по теме использования для восстановления Украины доходов от замороженных активов РФ.

- АСТ приостановило выплаты Людмиле Улицкой за ее книги. В издательстве пояснили, что ждут от писательницы разъяснений по поводу информации о переводе ею средств Украине.

- В сейсмоактивной зоне у Байкала захотели сократить сеть сейсмостанций. Из-за недостатка финансирования хотят закрыть четверть станций, из-за чего срок передачи данных о землетрясениях в МЧС может увеличиться с 10 до 40 минут.

- На "Госуслугах" внедрят технологию ChatGPT. Это будет российская языковая модель, интегрированная в цифрового помощника портала - Робота Макса.

- Основателю Baring Vostok Калви сократили условный срок по делу о хищении. В суде сообщили, что гражданин США признал вину. Однако его адвокат заявил, что покинувший РФ основатель инвестиционной компании вину не признавал.

- Протестующие фермеры съехались в Брюссель, где проходит саммит ЕС. Между тем и португальские фермеры вслед за остальными аграриями Европы начали проводить акции протеста и блокировать дороги.

- Сборным Латвии запретили играть в матчах против команд России и Белоруссии. Запрет будет действовать и в том случае, если спортсмены из этих стран будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Катар сообщил, что ХАМАС предварительно одобрил сделку по заложникам

Власти Франции объявили об очередном пакете мер для умиротворения фермеров

Власти Франции объявили об очередном пакете мер для умиротворения фермеров

В Молдавии допустили возможность закупки газа у "Газпрома" для себя

США одобрили планы ударов по Ираку и Сирии в ответ на атаку на базу в Иордании

США одобрили планы ударов по Ираку и Сирии в ответ на атаку на базу в Иордании

ЕС продолжит работу по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ

ЕС продолжит работу по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинские врачи сообщили о 27 тысячах жертв израильских ударов в секторе Газа

Все 27 лидеров стран ЕС согласились выделить 50 млрд евро Украине

Все 27 лидеров стран ЕС согласились выделить 50 млрд евро Украине

Кремль не в курсе подробностей задержания в Лондоне экс-губернатора Севастополя

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });