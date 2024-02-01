Что произошло за день: четверг, 1 февраля

Гонорары Улицкой, финпомощь Украине от ЕС и сейсмостанции на Байкале

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минцифры обещает обнародовать результаты расследования причин сбоя в зоне .ru. Глава ведомства Максут Шадаев заверил, что разбирательство уже ведется.

- Все 27 лидеров стран ЕС согласились выделить 50 млрд евро Украине. Виктор Орбан заявил, что получил гарантии того, что невыплаченные Венгрии средства не пойдут Киеву. Вместе с тем лидеры ЕС согласились продолжить работу по теме использования для восстановления Украины доходов от замороженных активов РФ.

- АСТ приостановило выплаты Людмиле Улицкой за ее книги. В издательстве пояснили, что ждут от писательницы разъяснений по поводу информации о переводе ею средств Украине.

- В сейсмоактивной зоне у Байкала захотели сократить сеть сейсмостанций. Из-за недостатка финансирования хотят закрыть четверть станций, из-за чего срок передачи данных о землетрясениях в МЧС может увеличиться с 10 до 40 минут.

- На "Госуслугах" внедрят технологию ChatGPT. Это будет российская языковая модель, интегрированная в цифрового помощника портала - Робота Макса.

- Основателю Baring Vostok Калви сократили условный срок по делу о хищении. В суде сообщили, что гражданин США признал вину. Однако его адвокат заявил, что покинувший РФ основатель инвестиционной компании вину не признавал.

- Протестующие фермеры съехались в Брюссель, где проходит саммит ЕС. Между тем и португальские фермеры вслед за остальными аграриями Европы начали проводить акции протеста и блокировать дороги.

- Сборным Латвии запретили играть в матчах против команд России и Белоруссии. Запрет будет действовать и в том случае, если спортсмены из этих стран будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.