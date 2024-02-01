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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Минцифры обещает обнародовать результаты расследования причин сбоя в зоне .ru

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры России устанавливает причины инцидента, который привел во вторник вечером ко временной недоступности ресурсов в доменной зоне .ru, после чего они будут обнародованы, сообщил в четверг журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Минцифры ведет разбирательство (причин инцидента - ИФ). Закончим - обязательно опубличим результаты технического разбора этой ситуации", - сказал Шадаев журналистам в кулуарах форума Digital Almaty 2024.

30 января вечером СМИ со ссылкой на сообщения пользователей из крупных российских городов распространили информацию о сбое у мобильных операторов и провайдеров, из-за которого не открывались сайты и приложения в доменной зоне .ru.

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По данным сервиса Downradar, в частности, сбои зафиксированы в работе сайтов "Яндекса", МТС, "Мегафона", "Билайна", Ozon, "Авито", Wildberries, "Кинопоиска" и ряда других.

В "Мегафоне" и "Вымпелкоме" "Интерфаксу" сообщили, что проблемы с доступом к ресурсам не связаны с работой их сетей.

По данным Минцифры, сбой доступа к ресурсам в доменной зоне .ru был вызван "технической проблемой, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC", которая является набором расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных, объяснили в ведомстве.

DNS (domain name system - англ. - система доменных имён) - это компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. DNSSEC - набор расширений протокола DNS, позволяющих минимизировать атаки, связанные с подменой DNS-адреса при разрешении доменных имён. Направлен на предоставление DNS-клиентам аутентичных ответов на DNS-запросы при аутентификации веб-ресурсов в Сети, обеспечение их целостности, исключение подмены IP-адресов.

Максут Шадаев Минцифры РФ
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