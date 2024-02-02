Сотни автомобилей скопились на трассах в Казахстане из-за сильного снегопада

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Жамбылской области (на юге Казахстана) из-за обильного снегопада, ветра и ограниченной видимости закрыты для движения участки автодорог, на выездах из населенных пунктов скопились сотни автомобилей, сообщила в пятницу пресс-служба областного акимата.

По информации пресс-службы, из-за непогоды закрыты для движения участок автобана Западная Европа - Западный Китай - с 534 км по 593 км от Тараза до границы Туркестанской области, на участок трассы "Мерке - Шу - Бурылбайтал" - с 161 км (с. Бирлик) по 273 км (с. Бурылбайтал) для всех видов автотранспорта. Также закрыт ряд автодорог местного значения.

"У Тараза скопилось 350 грузовых автомобилей и 50 легковых, на станции Акшолак в Байзакском районе - 100 грузовых авто, у села Акыртобе в районе Т. Рыскулова - 200 машин, села Кайнар в Кордайском районе - 200. Водителей и пассажиров обеспечивают всем необходимым", - говорится в сообщении.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, в ДЧС организована работа оперативного штаба, открыта горячая линия, дорожные службы продолжают убирать снег, добавили в акимате.