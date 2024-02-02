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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Более 270 человек пострадали в результате взрыва газа и пожара в столице Кении

Не менее трех человек погибли

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв автоцистерны с газом произошел в ночь на пятницу на одной из улиц кенийской столицы Найроби, не менее трех человек погибли и более 270 человек ранены, сообщает Associated Press.

Вспыхнувшее после взрыва пламя быстро охватило близлежащие склады и дома, в которых на тот момент находились люди. Ущерб нанесен предприятиям и транспортным средствам, припаркованным поблизости.

В полиции и в отделении Международного комитета Красного Креста в Кении сообщили о как минимум трех погибших, но предупредили, что число жертв может возрасти. С места происшествия госпитализирован 271 пострадавший.

Представитель правительства Кении Исаак Мваура заявил, что сгорел склад, на котором хранились одежда и текстиль.

Кения Найроби
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