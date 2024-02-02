В Армении назвали Францию и Индию основными партнерами по поставкам вооружений

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Франция и Индия стали основными партнерами Армении по приобретению вооружений, заявил министр обороны республики Сурен Папикян.

Армения "приобрела новых партнеров на уровне разных крупных сверхдержав и других дружественных стран", - сказал Папикян в интервью Общественному телевидению Армении в пятницу. "В первую очередь, речь идет о Франции и Индии, которые стали нашими основными партнерами, но есть и другие страны, о которых пока не хочу говорить", - отметить он.

"После событий сентября 2022 года (столкновения на армяно-азербайджанской границе - ИФ), когда стало очевидно, что существующие рынки, возможности (приобретения российского вооружения - ИФ) для нас закрываются, мы поставили вопрос обеспечения диверсификации приобретения оружия и вооружения. В этом направлении мы имеем существенный прогресс и успехи. И начатый процесс необратим в положительном смысле", - сказал министр.

По его словам, существующие новые договоры по приобретению вооружения "изменят качество завтрашнего дня армии и качество вооружения".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не может продолжать реализовывать с Россией концепцию реформирования вооруженных сил республики, находится в поиске стран для налаживания военно-технического сотрудничества. "В январе 2022 года эта концепция (реформирования ВС Армении при сотрудничестве с Россией - ИФ) была готова, но события зимы 2022 года (блокирование Азербайджаном связывающего Нагорный Карабах с Арменией Лачинского коридора - ИФ) дали понять, что мы не можем продвигаться с этой концепцией, и теперь мы должны (...) понимать, насколько реалистична реализация этой концепции, в том числе сотрудничество в военно-технической сфере", - сказал Пашинян в интервью Общественному радио Армении.

По его словам, Армении "нужно понять, с кем мы реально можем иметь отношения военно-технического и оборонного характера". "Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95-97 процентов наших отношений в оборонной сфере были с Российской Федерацией, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам", - заявил Пашинян.