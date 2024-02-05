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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Правительство Казахстана прогнозирует рост ВВП в 2024 г. на уровне не менее 5,3%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана ожидает роста экономики страны в 2024 году на уровне не менее 5,3%, сообщила пресс-служба кабмина.

Как сообщалось, в 2023 году ВВП Казахстана вырос на 5,1% (в 2022 году рост составил 3,1%).

В правительстве отмечают, что все основные отрасли в 2023 году показали положительную динамику: рост в сфере строительства составил 13,3%, в сфере торговли - 11,3%, услуг информации и связи - 7,1%, транспортных услуг - 6,9%, в промышленности - 4,3%.

Международные резервы страны составили $96 млрд. В том числе активы Национального фонда возросли на $4 млрд и превысили $60 млрд.

Отмечается также, что за 11 месяцев 2023 года внешнеторговый оборот вырос на 2,2% до $126 млрд. Положительный торговый баланс республики превысил $16 млрд. Номенклатура несырьевого экспорта увеличилась на 141 позицию.

Правительство совместно с Национальным банком и местными исполнительными органами реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции. В результате в прошлом году она замедлилась до 9,8% (против 20,3% в 2022 году). В 2024 году стоит задача удержать инфляцию в коридоре 6-8%.

Как сообщалось, бюджет Казахстана на этот год сформирован с расчетом на рост ВВП на 5,3%.

Правительство, Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана подписали соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2024-2026 годы, целью которого является повышение темпов экономического роста до 6% в среднесрочной перспективе и стабилизация инфляции вблизи 5% при режиме инфляционного таргетирования.

Всемирный банк ожидает роста ВВП Казахстана в 2024 году на уровне 4,3%, в 2025 году – на уровне 4,5%, Международный валютный фонд – на 3,1% и на 5,7% соответственно.

Казахстан
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