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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Токаев представит мажилису кандидатуру премьера во второй половине вторника

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие во вторник в пленарном заседании мажилиса, где будет представлена кандидатура нового премьер-министра, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Сегодня в 15:00 часов Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента", - говорится в сообщении мажилиса, распространенном во вторник.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан депутатам для согласования будет представлена кандидатура нового премьер-министра, отметили в мажилисе.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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