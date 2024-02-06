Токаев представит мажилису кандидатуру премьера во второй половине вторника

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие во вторник в пленарном заседании мажилиса, где будет представлена кандидатура нового премьер-министра, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Сегодня в 15:00 часов Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента", - говорится в сообщении мажилиса, распространенном во вторник.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан депутатам для согласования будет представлена кандидатура нового премьер-министра, отметили в мажилисе.