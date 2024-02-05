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Казахстан увеличит поставки нефти по Транскаспию до 3 млн т в течение двух лет

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан намерен в течение двух лет довести объем поставок нефти по Транскаспийскому маршруту до 3 млн тонн, сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

По ее данным, в 2023 году по этому маршруту транспортирован 1 млн тонн нефти. План на 2024 год – до 1,5 млн тонн нефти.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 2022 году поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением, "КазМунайГаз" и Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) заключили соглашение, предусматривающее отправку 1,5 млн тонн сырья в год с месторождения Тенгиз в Баку для дальнейшей прокачки по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.

В целом развитие энергетического сектора остается одним из приоритетных направлений работы правительства Казахстана. Это касается укрепления нефтегазовой отрасли, модернизации электроэнергетической инфраструктуры и наращивания мощностей возобновляемой энергетики, отмечается в сообщении.

В частности, увеличена пропускная способность казахстанского участка трубопровода КТК с 54 млн до 72,5 млн тонн в год. Наряду с этим, ведется активная работа по расширению Чимкентского нефтеперерабатывающего завода. В результате его мощность вырастет с 6 млн до 12 млн тонн в год, что полностью обеспечит потребность внутреннего рынка в ГСМ.

Помимо этого, продолжается работа по строительству новых газоперерабатывающих заводов на Кашагане, Карачаганаке и в Жанаозене.

"Планируются 2-я и 3-я очереди газопровода "Сарыарка", газопровод "Актобе-Костанай" и 2-я нитка газопровода "Бейнеу-Бозой-Чимкент". Для развития нефтегазохимии в этом году начнется строительство проекта "Бутадиен" на сумму $1 млрд", - говорится в пресс-релизе.

Наряду с этим, в Атырауской и Актюбинской областях реализуются проекты по производству полиэтилена, полиэтилентерефталата и карбамида на общую сумму $13,7 млрд.

В газодобывающей отрасли вводятся новые месторождения. Так, начата добыча на месторождениях "Рожковское", "Южный Аксай" и "Анабай" с извлекаемыми запасами более 31 млрд кубометров газа. В среднесрочной перспективе ожидается запуск газовых месторождений "Урихтау Центральный", "Западная Прорва" и "Каламкас" с извлекаемыми запасами 69 млрд кубометров газа.

Казахстан
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