Лукашенко предложил наладить прямые поставки рыбы с Камчатки в Белоруссию

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Белорусский президент Александр Лукашенко предложил организовать прямые поставки рыбной продукции с Камчатки в Белоруссию, где наблюдается ее дефицит.

С такой инициативой белорусский лидер выступил на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщает пресс-служба главы государства.

"Будет очень правильно и выгодно, если мы попробуем наладить сотрудничество в этой сфере", - заявил президент, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, бывая в России, в частности на Дальнем Востоке, часто интересовался тематикой поставок в Белоруссию рыбной продукции из таких отдаленных регионов.

"Мне все в один голос говорят, что можно добывать, продавать, закупать продукцию где-то поближе", - сказал белорусский президент.

"Но нам хотелось бы, чтобы мы попробовали поставлять от вас эту продукцию. У нас в этом плане большой дефицит", - добавил он.

Лукашенко предложил, чтобы специалисты проработали вопрос прямых поставок рыбной продукции, исключив при этом посредничество. Перспективной моделью развития сотрудничества, по его словам, может выступить создание российским регионом перерабатывающих производств в Белоруссии.

"Если это будет выгодно - можно попробовать. Мы создадим самый благоприятный режим для работы и поставки вашей продукции в любую точку, куда вам будет выгодно", - сказал глава государства.