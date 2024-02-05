Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Соя подешевела до трехлетнего минимума

Соя подешевела до трехлетнего минимума
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Фьючерсы на соевые бобы упали в цене до самого низкого уровня за три года на опасениях по поводу сокращения спроса и излишка предложения на мировом рынке.

Фьючерсы на соевые бобы на бирже в Чикаго в ходе торгов в понедельник подешевели на 0,5%, до $11,83 за бушель.

Участников рынка тревожит сокращение поголовья свиней в Китае, крупнейшем импортере сои в мире, пишет Trading Economics. Как следствие, экспорт соевых бобов из США на прошлой неделе упал до 165,8 тыс. тонн, обновив минимум с мая.

США Чикаго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правящая партия Венгрии бойкотировала голосование по членству Швеции в НАТО

Президент Казахстана принял отставку правительства

Грузинские спецслужбы задержали груз взрывчатки, отправленный с Украины в Россию

Ограничение на поездки дипломатов РФ может войти в новый пакет санкций ЕС

Более 100 человек погибли из-за лесных пожаров в Чили

Посла РФ в понедельник вызовут в МИД Франции

Посла РФ в понедельник вызовут в МИД Франции

Цена нефти Brent подросла до $77,71 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 февраля

Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о границе

Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о границе

Подготовленный в Париже проект соглашения о перемирии в Газе не устроил ХАМАС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });