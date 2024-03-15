РФ в 2023 году увеличила экспорт соевого масла в Китай в два раза

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году экспортировала в Китай более 150 тыс. тонн соевого масла, что в два раза больше, чем в 2022 году, сообщил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, на которого ссылается центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

По его словам, с таким показателем Китай удерживает третье место по объемам импорта российского соевого масла.

Мальцев также сообщил, что Китай является лидером по закупкам российского рапсового масла - почти 1,5 млн тонн (95% от произведенного в РФ за год) против около 700 тыс. тонн в 2022 году.

Всего поставки растительных масел в Китай в 2023 году превысили 2,5 млн тонн, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году.

"Дружественные отношения с Китаем и растущие потребности страны в растительных маслах, надеемся, будут способствовать дальнейшему увеличению объемов поставок отечественной масложировой продукции на этот рынок. По итогам первых двух месяцев 2024 года Китай удерживает лидерство среди импортеров российских масел, не снижая объемы закупок", - заявил Мальцев.

Как сообщалось, недавно группа "Черкизово" отправила в Китай самую крупную партию масла в объеме 2,8 тыс. тонн с момента открытия своего маслоэкстракционного завода в Липецкой области в 2022 году.

По прогнозу ИКАР, сбор сои в РФ в этом году вновь может стать рекордным, в том числе за счет увеличения посевных площадей под этой культурой на 300-350 тыс. га.

По данным Росстата, в 2023 году сбор сои составил 6,8 млн тонн против 6 млн тонн в 2022 году.