Власти Колумбии договорились с повстанцами о продлении режима прекращения огня

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Колумбии и леворадикальная организация Армия национального освобождения (АНО) пришли к договоренности о продлении еще на шесть месяцев действующего с 3 августа режима прекращения огня, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

"Мы договорились продлить с 00:00 часов 6 февраля 2024 года (08:00 по московскому времени - ИФ) на 180 дней режим прекращения огня на национальном уровне", - говорится в опубликованном сторонами заявлении.

"Достижение этого компромисса связано с прогрессом по всем соглашениям и устранением критических факторов, оказывающих влияние на режим прекращения огня", - подчеркивается в соглашении.

Правительство президента Колумбии Густаво Петро возобновило переговоры с АНО в 2022 году в рамках политики "всеобщего мира", направленной на урегулирование конфликта, который длится около 60 лет и в результате которого погибли более 450 тыс. человек.

С 3 августа в Колумбии действовал режим прекращения огня. На прошлой неделе его продлили еще на семь дней.

АНО является одной из самых влиятельных повстанческих группировок в Колумбии.