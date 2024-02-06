Разработчик софта для электронной подписи DocuSign уволит 6% сотрудников

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американская DocuSign Inc., разработчик технологий автоматизации процесса подготовки и подписания документов, планирует сократить около 6% персонала, говорится в ее пресс-релизе.

Увольнения проводятся в рамках плана реструктуризации и в первую очередь затронут направления продаж и маркетинга.

Реализация плана обойдется компании в $28-32 млн. Основную часть этих расходов она рассчитывает зафиксировать в первом квартале 2025 финансового года (февраль-апрель 2024 года). Ожидается, что план будет по существу реализован до конца второго финквартала.

План реструктуризации направлен на "укрепление и поддержку финансовой и операционной эффективности компании в условиях дальнейших инвестиций в продуктовые и сопутствующие проекты, которые станут основой для достижения многолетних целей роста", отмечается в пресс-релизе.

Акции DocuSign дешевеют на 7,5% на предварительных торгах во вторник.