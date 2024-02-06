Сенат США утвердил специалиста по Азии Курта Кэмпбелла первым замгоссекретаря

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сенаторы США во вторник проголосовали за утверждение Курта Кэмпбелла на посту первого замглавы госдепа, сообщают американские СМИ.

Его кандидатура не вызвала больших разногласий между демократами и республиканцами: за назначение Кэмпбелла высказались 92 сенатора, а против - пять.

Кэмпбелл - дипломат и бизнесмен. Он родился в 1957 году. До сих пор он занимал пост координатора по Индо-Тихоокеанскому региону при Совете нацбезопасности США. Считается, что именно Кэмпбелл был одним из главных "архитекторов" внешней политики президента Джо Байдена по Азии.

Во время президентства Барака Обамы Кэмпбелл уже работал в госдепе - на посту помощника госсекретаря. Тогда он тоже курировал связанные с Азией темы.

В последние месяцы и. о. первого замгоссекретаря США была Виктория Нуланд.