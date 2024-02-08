Ставки Suezmax из Средиземного и Черного морей подскочили на фоне сбоев в Красном

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ставки фрахта для рейсов Suezmax с погрузкой в Средиземном и Черном морях и разгрузкой на Дальнем Востоке значительно выросли, при этом нестабильность в регионе Красного моря сохраняется, в связи с чем владельцы все реже отправляют свои суда через Суэцкий канал.

Platts, входящее в S&P Global Commodity Insights, 7 февраля оценило фрахт по маршруту терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) – Дальний Восток объемом 135 тыс. тонн через Суэцкий канал в единовременную сумму $7,5 млн, что является самым высоким уровнем почти за 10 месяцев. В январе ставка по этому маршруту составляла в среднем $6,4 млн. По словам одного из европейских брокеров Suezmax, очень немногие владельцы по-прежнему предоставляют возможность транзита через Суэц.

Судовые брокеры столкнулись с трудностями при оценке ставок по маршрутам CPC-East Suezmax с начала кризиса на Красном море, поскольку потенциальная опасность отправки танкеров в регион привела к снижению уровня активности.

Рынок окончательно закрепился на высоком уровне после того, как 5 февраля стало известно о договоренности поставки 130 тыс. тонн по маршруту Ливия - Нинбо (Китай) через Суэцкий канал за $6,5 млн. При этом зафиксирована возможность прохода у мыса Доброй Надежды (ЮАР) за $7,8 млн.

Премия за рейс CPC-East Suezmax обычно составляет $1 млн сверх стоимости Med-East Suezmax, хотя эта цифра может колебаться, уточняет ценовое агентство.

По данным S&P Global Commodities at Sea, поставки нефти казахстанской смеси CPC Blend танкерами Suezmax по маршруту Черное море - Дальний Восток сократились до одной в январе по сравнению с восемью в том же месяце в 2023 году и средних шести в месяц в прошлом году. "Это был самый низкий месячный показатель экспорта по этому маршруту с ноября 2020 года", - указывают эксперты.

Источники объясняют падение объемов рисками, связанными с отправкой судов через Красное море, а также дополнительными тратами из-за обхода мыса Доброй Надежды, при этом владельцы в настоящее время просят надбавку в размере около $1,3 млн.

Согласно оценкам, маршрут через мыс Доброй Надежды также продлевает рейс CPC-Far East примерно на три недели. "Это займет 30 дней через Суэц и 51 день через мыс Доброй Надежды, но это без учета каких-либо задержек в Турецких проливах", - приводит агентство слова лондонского брокера Suezmax. Platts оценила задержки в Турецких проливах в 11 дней для рейсов в южном направлении 7 февраля, тогда как в северном – 8 дней.

Как отмечают источники агентства, эти дополнительные трудности с поставками нефти CPC побудили импортеров Дальнего Востока обратиться к американским грузоотправителям как к более дешевой и надежной альтернативе. "Южная Корея рассматривает возможность поставок нефти из США взамен CPC", - сообщил один из собеседников.