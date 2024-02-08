Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Глава Минобороны Грузии анонсирует тесное сотрудничество с НАТО

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Утвержденный в четверг парламентом в должности министра обороны Ираклий Чиковани заявил журналистам, что будет в составе правительственной делегации во главе с премьер-министром, которая направляется в Брюссель.

"Мы продолжим тесное сотрудничество с НАТО. В течение последних десяти лет это сотрудничество было особенно плодотворным, поэтому лидеры Североатлантического альянса говорят, что Грузия является не только союзным государством, но и близким партнером", - сказал Чиковани.

По его словам, полная интеграция в НАТО является целью Грузии, достижение которой обеспечит стране безопасность и стабильность.

Грузия НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЕС отметили отсутствие альтернатив в избирательном процессе Азербайджана

Новый премьер Грузии заявил, что совершит свой первый визит в Брюссель

Новый премьер Грузии заявил, что совершит свой первый визит в Брюссель

США ввели санкции против Oil Tankers SCF Mgmt из ОАЭ

Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьер-министром

Сенат США решил продолжить рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю

Сенат США решил продолжить рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю

Главнокомандующим ВСУ назначен Александр Сырский

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "100 на 100"

Итальянские фермеры готовятся к акциям протеста в Риме и Сан-Ремо

Итальянские фермеры готовятся к акциям протеста в Риме и Сан-Ремо

Финская граница с Россией останется закрытой до середины апреля

В Индонезии задумались о переносе достопримечательностей Бали на запад острова

В Индонезии задумались о переносе достопримечательностей Бали на запад острова
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });