Глава Минобороны Грузии анонсирует тесное сотрудничество с НАТО

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Утвержденный в четверг парламентом в должности министра обороны Ираклий Чиковани заявил журналистам, что будет в составе правительственной делегации во главе с премьер-министром, которая направляется в Брюссель.

"Мы продолжим тесное сотрудничество с НАТО. В течение последних десяти лет это сотрудничество было особенно плодотворным, поэтому лидеры Североатлантического альянса говорят, что Грузия является не только союзным государством, но и близким партнером", - сказал Чиковани.

По его словам, полная интеграция в НАТО является целью Грузии, достижение которой обеспечит стране безопасность и стабильность.