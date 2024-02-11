Крупный пожар произошел на судоверфи в турецкой Анталье

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Крупный пожар произошел на верфи по производству яхт в зоне свободной торговли в районе Коньяалты турецкой Антальи вечером 10 февраля, сообщают местные СМИ.

Экстренные службы получили сообщение о возгорании около 20:30 по местному времени (совпадает с московским). К тушению привлекли 15 единиц пожарной техники. Локализовать возгорание удалось через 3,5 часа.

По данным начальника полиции Антальи Озхана Чевика, в результате пожара сгорели четыре яхты, две из которых проходили техническое обслуживание, еще две находились в стадии строительства. Жертв нет.