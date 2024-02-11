Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 февраля

Подземный объект ХАМАС под штабом БАПОР, взрыв в центре психологической помощи в Элисте, пожар в гостинице в Тольятти

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль заявил, что обнаружил важный подземный объект ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в Газе. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарин призвал провести независимое расследование и заверил, что организации об этом ничего неизвестно.

- В Элисте завели уголовное дело после взрыва в центре психологической помощи. Взрывное устройство в ходе конфликта с сотрудником центра подорвал один из клиентов. Он погиб. Работник центра и его родственник тяжело ранены.

- В Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса. Огонь охватил 800 кв. м. В настоящий момент пожар локализован. Пострадали два человека.

- Израильские F-35 нанесли удар управляемыми авиабомбами по военным объектам близ аэродрома "Димас". В результате авиаудара нанесен материальный ущерб.

- Крупный пожар произошел на судоверфи в зоне свободной торговли в районе Коньяалты турецкой Антальи. Сгорели четыре яхты, две из которых проходили техобслуживание, еще две находились в стадии строительства.

- Карл III в первом обращении после обнаружения у него рака поблагодарил всех за слова поддержки и добрые пожелания.