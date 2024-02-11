Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:04

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 февраля

Подземный объект ХАМАС под штабом БАПОР, взрыв в центре психологической помощи в Элисте, пожар в гостинице в Тольятти

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль заявил, что обнаружил важный подземный объект ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в Газе. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарин призвал провести независимое расследование и заверил, что организации об этом ничего неизвестно.

- В Элисте завели уголовное дело после взрыва в центре психологической помощи. Взрывное устройство в ходе конфликта с сотрудником центра подорвал один из клиентов. Он погиб. Работник центра и его родственник тяжело ранены.

- В Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса. Огонь охватил 800 кв. м. В настоящий момент пожар локализован. Пострадали два человека.

- Израильские F-35 нанесли удар управляемыми авиабомбами по военным объектам близ аэродрома "Димас". В результате авиаудара нанесен материальный ущерб.

- Крупный пожар произошел на судоверфи в зоне свободной торговли в районе Коньяалты турецкой Антальи. Сгорели четыре яхты, две из которых проходили техобслуживание, еще две находились в стадии строительства.

- Карл III в первом обращении после обнаружения у него рака поблагодарил всех за слова поддержки и добрые пожелания.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Карл III сделал первое заявление после обнаружения у него рака

Карл III сделал первое заявление после обнаружения у него рака

В Долине Смерти благодаря ливням сохранилось редкое озеро

В Долине Смерти благодаря ливням сохранилось редкое озеро

В Финляндии состоится второй тур выборов президента

В Финляндии состоится второй тур выборов президента
Обострение палестино-израильского конфликта

Армия Израиля заявила об обнаружении объекта ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР

Президент Венгрии Каталин Новак уходит в отставку после скандала с помилованием

Президент Венгрии Каталин Новак уходит в отставку после скандала с помилованием

Что произошло за день: суббота, 10 февраля

Ночной пожар на французской АЭС обошелся без пострадавших

Ночной пожар на французской АЭС обошелся без пострадавших
Обострение палестино-израильского конфликта

Саудовский МИД призвал провести встречу СБ ООН по ситуации вокруг Рафаха

Минобороны РФ сообщило о патрулировании самолетами Ту-95МС недалеко от Аляски

Что случилось этой ночью: суббота, 10 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });