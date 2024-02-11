Карл III сделал первое заявление после обнаружения у него рака

Король Великобритании Карл III Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III в своем первом обращении после обнаружения у него рака поблагодарил всех, кто беспокоится о его здоровье. Благодарственное послание британского монарха опубликовал сайт Букингемского дворца.

"Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни. Как знают все, кто пострадал от рака, такие добрые мысли являются величайшим утешением и ободрением", - говорится в послании.

Онкозаболевание у монарха выявили врачи, когда в конце января он проходил лечение в связи с доброкачественным заболеванием предстательной железы. 5 февраля Букингемский дворец официально сообщил о болезни.