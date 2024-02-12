Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

Сотрудник Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний.

Потребительские цены в США в декабре 2023 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,3%, как сообщалось ранее, согласно данным министерства труда страны.

Ноябрьская инфляция пересмотрена с повышением до 0,2% с 0,1%, октябрьская - до 0,1% с нулевого уровня.

Между тем показатели базовой инфляции, не учитывающей динамику стоимости продуктов питания и энергоносителей, подтверждены за все три указанных месяца - на уровне 0,3% в декабре и ноябре и 0,2% в октябре.

Во вторник также станут известны данные о январской инфляции в Штатах, которые могут повлиять на политику Федеральной резервной системы.

Акции Nvidia Corp. подорожали на 3,6% после того, как аналитик Bank of America Майкл Хартнетт отметил, что чипмейкер теперь стоит столько же, сколько все торгуемые в Гонконге компании материкового Китая. Капитализация Nvidia составляет около $1,78 трлн.

Рыночная стоимость автомобильной Tesla выросла четвертый день подряд, увеличившись в пятницу на 2,1%.

Производитель электронных и электромеханических инструментов и оборудования Ametek сообщил о повышении квартальных дивидендов на 12%. Его бумаги прибавили в цене 1,3%.

Капитализация поставщика интернет-инфраструктуры Cloudflare подскочила на 19,5% на сильной отчетности.

Между тем акции PepsiCo Inc. подешевели на 3,6%. Ее выручка за четвертый квартал не оправдала ожиданий рынка.

Капитализация Newell Brands сократилась на 18,9%. Производитель широкого ассортимента потребительских товаров в минувшем квартале снизил чистый убыток почти в три раза, но дал слабый прогноз на текущий период.

Рыночная стоимость сети магазинов детской одежды Children's Place Inc. рухнула на 36,7% после ее сообщения о попытках привлечения нового финансирования и ухудшения прогнозов на четвертый финансовый квартал, который завершился 3 февраля.

Котировки бумаг Affirm Holdings Inc., владеющей сервисом онлайн-покупок в рассрочку, опустились почти на 11% после роста на 10% днем ранее. Ее результаты за минувшие три месяца превзошли ожидания рынка.

Медиакомпания AMC Networks в октябре-декабре снизила выручку почти на 30%. Ее акции потеряли 15,4% стоимости.

Туристический онлайн-холдинг Expedia Group в четвертом квартале увеличил выручку на 10%, но объем бронирований не оправдал прогнозов экспертов. Капитализация компании снизилась на 17,8%.

Pinterest Inc. увеличила чистую прибыль в октябре-декабре в 11 раз, однако ее выручка разочаровала рынок. Бумаги владельца популярного интернет-сервиса визуальных закладок подешевели на 9,5%.

Капитализация Take-Two Interactive Software уменьшилась на 8,7%. Издатель видеоигр в третьем квартале 2024 финансового года (четвертом квартале 2023 года) сократил чистый убыток почти на 40%, однако зафиксировал снижение выручки и дал слабый прогноз на текущий финквартал.

Dow Jones Industrial Average понизился в пятницу на 0,14% и достиг 38671,69 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 0,57% - до рекордных 5026,61 пункта - и впервые с 1972 года завершил в плюсе 14-ю неделю из последних 15.

Nasdaq Composite прибавил 0,2% и также установил новый исторический максимум - 15990,66 пункта.