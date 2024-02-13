Штаты продолжат операции против проиранских группировок на Ближнем Востоке

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заверил, что его планы о дальнейших операциях против проиранских группировок на Ближнем Востоке остаются в силе.

"Мы продолжим наши ответные действия", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Ранее этой зимой Соединенные Штаты провели первую серию ударов по предполагаемым позициям проиранских военизированных группировок в Сирии и Ираке. Это стало ответом на проводимые группировками обстрелы американских военных баз в регионе. Официальные лица в США с самого начала предупреждали, что, вероятно, американские удары продолжатся.

Одним из последствий это операции Вашингтона, как сообщалось, стало стремление Багдада активизировать переговоры по выводу американских военных с иракской территории.