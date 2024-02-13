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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

В Иране провели успешный испытательный пуск баллистической ракеты

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые осуществил пуск баллистической ракеты большой дальности корабельного базирования, сообщил командующий силами КСИР Хоссейн Салами.

"Баллистическая ракета большой дальности была успешно запущена с военного корабля в ходе совместной работы воздушно-космических сил КСИР и ВМС КСИР", - цитирует заявление командующего иранское информагентство ИРНА.

Салами сказал, что успешно проведенное испытание значительно повысило боеспособность КСИР, оно позволит поражать любые цели в различных районах мира.

В последние годы Иран расширил свою ракетную программу в целях повышения возможностей сдерживания угроз, с которыми он сталкивается в регионе и во всем мире, отмечает агентство.

Иран КСИР
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