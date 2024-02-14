Назначен новый командующий объединенной группировкой войск Армении и РФ
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Новым командующим армяно-российской объединенной группировкой войск назначен генерал Артак Будагян.
Соответствующий указ президент Армении подписал по предложению премьера республики Никола Пашиняна, сообщает президентская пресс-служба.
В марте 2023 года с этой должности был освобожден Тигран Парванян.
Другими указами Камо Кочунц освобожден от должности первого заместителя начальника генерального штаба ВС, заместителем начальника Генштаба назначен Артур Ероян.