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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Учения ОДКБ пройдут в сентябре-октябре на территории стран Центральной Азии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут на территории Киргизии, Казахстана и Таджикистана, на сентябрь-октябрь 2024 года запланировано шесть мероприятий, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

"В текущем году в числе основных мероприятий совместной подготовки предусматривается проведение в сентябре-октябре в центральноазиатском регионе коллективной безопасности: на территории Киргизкой республики командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2024", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2024", - сказал на брифинге Сердюков.

По его словам, в Таджикистане запланированы оперативный сбор с командованием коллективных сил быстрого развертывания центральноазиатского региона и совместное учение "Рубеж-2024".

"На территории республики Казахстан запланировано командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024", - добавил он.

В презентации, представленной на брифинге Сердюкова сообщается, что во время активных фаз учений предусматривается участие в качестве наблюдателей представителей из других государств, не являющихся членами ОДКБ, а также международных организаций.

Казахстан Таджикистан ОДКБ Киргизия
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