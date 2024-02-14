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PNC Bank вложит в расширение сети $1 млрд за 5 лет и откроет более 100 отделений

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американский PNC Bank, который входит в финансовую корпорацию PNC Financial Services Group, намерен в течение пяти лет инвестировать $1 млрд в улучшение филиальной сети.

В частности, планируется открытие более 100 новых отделений в ключевых городах, таких как Остин, Даллас, Денвер, Хьюстон, Майами и Сан-Антонио, говорится в сообщении банка.

Кроме того, будут отремонтированы и обновлены свыше 1,2 тыс. отделений.

В настоящее время количество отделений PNC по всей территории США составляет около 2,3 тыс.

Котировки акций PNC Financial растут на 1,2% в ходе торгов в среду. За последние 12 месяцев рыночная стоимость финансовой группы снизилась на 8,1% (до $59,4 млрд), при этом фондовый индекс S&P 500 прибавил более 20%.

PNC Bank
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