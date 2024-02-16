Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии территориальных претензий

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия будет отстаивать свою территориальную целостность, но при этом она не имеет территориальных претензий ни на Западе, ни на Востоке, заявил на собрании Белкоопсоюза президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит его пресс-служба.

"Мы будем бороться до последнего за наши земли. Тем более мы же никому проблем не доставляем. Мы же никому ничего не должны. Мы не претендуем ни на Вильно, ни на Белосточчину, ни на российские, ни на украинские земли. Нам достаточно того, что исторически нам досталось. Это наши белорусские земли", - сказал он.

При этом Лукашенко обвинил Запад и покинувших страну белорусских оппозиционеров в обсуждении прав Польши на западные территории Белоруссии и возможности присоединения к Белоруссии российских земель.