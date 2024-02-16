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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Блинкен и Ван И обсудили в Мюнхене Тайвань и Ближний Восток

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Ван И в пятницу "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности обсудили важность диалога между странами, тайваньский вопрос и ситуацию на Ближнем Востоке.

"Госсекретарь подчеркнул важность поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении госдепа США.

Блинкен и Ван И также отметили важность поддержания "открытых линий связи между США и КНР по ряду стратегических вопросов".

"Стороны обменялись точками зрения о ситуации на Ближнем Востоке. (...) Госсекретарь рассказал о недавней поездке по Ближнему Востоку и о дипломатических усилиях США в регионе", - отмечается в заявлении.

Помимо этого, Блинкен и Ван И говорили о ситуации на Корейском полуострове.

60-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 16 по 18 февраля. В числе прочего участники мероприятия обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке.

Ближний Восток Тайвань Энтони Блинкен Ван И
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