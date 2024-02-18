Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Казахстан получил безвозмездный грант Всемирного банка на здравоохранение

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пандемический фонд Всемирного банка выделил Казахстану безвозмездный грант, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Средства из Пандемического фонда будут направлены для решения задач системы здравоохранения страны в области эпидемиологического надзора, пограничного контроля, лабораторной безопасности, раннего обнаружения и реагирования, а также обучения персонала", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

В церемонии запуска гранта приняли участие постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэл Фриберг-Стори, представитель ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла, исполнительный директор Пандемического фонда Прия Басу, представители дипломатических миссий.

Страновой офис ВОЗ в Казахстане будет координировать реализацию данного гранта в стране и обеспечивать общую техническую поддержку министерству здравоохранения республики.

Казахстан стал одной из 36 стран европейского региона ВОЗ, получившей страновой грант на сумму $19 млн и мультистрановой грант на сумму $27 млн на три года.

Казахстан ВОЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ заявило о контроле Авдеевки и продвижении на глубину 8,6 км

Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 февраля

Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине

Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине

Президент Израиля назвал условие создания палестинского государства

Президент Израиля назвал условие создания палестинского государства

В Кузбассе горят склады на площади 1,5 тыс. кв. м

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС пойдет на обмен пленными с Израилем только при выводе его войск из Газы

Столтенберг высказался против идеи общеевропейского ядерного оружия

Столтенберг высказался против идеи общеевропейского ядерного оружия

США планируют поставить Израилю новую партию оружия и боеприпасов

США планируют поставить Израилю новую партию оружия и боеприпасов

Что случилось этой ночью: суббота, 17 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });