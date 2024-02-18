Казахстан получил безвозмездный грант Всемирного банка на здравоохранение

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пандемический фонд Всемирного банка выделил Казахстану безвозмездный грант, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Средства из Пандемического фонда будут направлены для решения задач системы здравоохранения страны в области эпидемиологического надзора, пограничного контроля, лабораторной безопасности, раннего обнаружения и реагирования, а также обучения персонала", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

В церемонии запуска гранта приняли участие постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэл Фриберг-Стори, представитель ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла, исполнительный директор Пандемического фонда Прия Басу, представители дипломатических миссий.

Страновой офис ВОЗ в Казахстане будет координировать реализацию данного гранта в стране и обеспечивать общую техническую поддержку министерству здравоохранения республики.

Казахстан стал одной из 36 стран европейского региона ВОЗ, получившей страновой грант на сумму $19 млн и мультистрановой грант на сумму $27 млн на три года.