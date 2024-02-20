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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

ЕК одобрила сделку по слиянию испанского подразделения Orange с Masmovil Ibercom

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) одобрила сделку по слиянию испанского подразделения французского оператора связи Orange SA и Masmovil Ibercom SA после того, как компании согласились продать некоторые активы.

Объединение Orange и Masmovil создаст крупнейшего в Испании оператора связи с капитализацией в 18,6 млрд евро.

В декабре компании согласились продать конкурирующей Digi Communications NV лицензии на частоты на сумму 120 млн евро. Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Digi в будущем сможет пользоваться сетью Orange.

В Еврокомиссии посчитали, что эти меры позволят устранить опасения в отношении конкуренции, возникшие у регулятора при оценке сделки. Без них можно было ожидать повышения цен на услуги на 10% в результате слияния испанского подразделения Orange и Masmovil, отмечают в ЕК.

Orange и Masmovil являются вторым и четвертым по величине операторами связи в Испании. В результате их слияния количество операторов в стране сократится с 4 до 3, подобные сделки редко получают одобрение регуляторов.

Акции Orange теряют в цене 0,1% на торгах во вторник.

ЕК Еврокомиссия Испания Orange Masmovil
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