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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

На ЗАЭС заверили в безопасности станции на фоне отключения одной из линий энергоснабжения

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Энергоснабжение Запорожской АЭС по линии 330 кВ отключено, но обеспечивается другой линией и угрозы безопасности станции нет, сообщили на ЗАЭС в среду.

"Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская". Угроз нарушений пределов безопасности нет", - говорится в телеграм-канале станции.

На ЗАЭС уточнили, что сейчас отключена линия 330 кВ "Феросплавная -1", ведутся работы по ее восстановлению. Радиационный фон на станции и вокруг нее находится в пределах нормы.

На сайте МАГАТЭ сказано, что отключение линии 330 кВ произошло в среду около 14:00 по Москве "из-за проблем, возникших на другом берегу реки Днепр, приблизительно в 13,5 км от подстанции 330 кВ, подающей резервную электроэнергию на площадку". О причинах происшествия не сообщается.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные – в холодном режиме.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС
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