Польша выдала Казахстану украинца, причастного к созданию транснациональной ОПГ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Казахстан из Польши экстрадирован гражданин Украины, руководитель транснациональной организованной группы, занимавшейся производством и сбытом наркотиков, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году созданная преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере.

Объем изъятых незаконных веществ составил более 1 тонны. Участники организованной группы были задержаны, а её руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск.

В августе 2023 года было установлено, что подозреваемый находится на территории Польши. По запросу Генпрокуратуры Казахстана он экстрадирован и в настоящее время водворен в следственный изолятор Астаны.

Согласно УК Казахстана, за эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества, отметили в надзорном ведомстве.