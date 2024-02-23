Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Польша выдала Казахстану украинца, причастного к созданию транснациональной ОПГ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Казахстан из Польши экстрадирован гражданин Украины, руководитель транснациональной организованной группы, занимавшейся производством и сбытом наркотиков, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году созданная преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере.

Объем изъятых незаконных веществ составил более 1 тонны. Участники организованной группы были задержаны, а её руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск.

В августе 2023 года было установлено, что подозреваемый находится на территории Польши. По запросу Генпрокуратуры Казахстана он экстрадирован и в настоящее время водворен в следственный изолятор Астаны.

Согласно УК Казахстана, за эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества, отметили в надзорном ведомстве.

Казахстан Польша Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ОДКБ сказали, что не получали заявлений о приостановке членства от Армении

Пашинян заявил о фактической заморозке участия Армении в ОДКБ

Пашинян заявил о фактической заморозке участия Армении в ОДКБ

В кабмине Молдавии призвали Приднестровье "воздержаться от необдуманных шагов"

В кабмине Молдавии призвали Приднестровье "воздержаться от необдуманных шагов"

Что случилось этой ночью: пятница, 23 февраля

ЕС ввел санкции против 6 человек и организации за "подрыв безопасности Молдавии"

Новые американские санкции против России коснутся 500 объектов

Новые американские санкции против России коснутся 500 объектов

Космический аппарат Nova-C совершил успешную посадку на Луну

Космический аппарат Nova-C совершил успешную посадку на Луну

Россия направила в госдеп ноту протеста из-за высказываний руководства США

Запасы нефти в США выросли на 3,51 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США выросли на 3,51 млн баррелей за неделю

Истребители F-16 поступят из Дании на Украину этим летом

Истребители F-16 поступят из Дании на Украину этим летом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });