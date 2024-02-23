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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Китай вывел на орбиту спутник связи

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" в пятницу успешно вывела на орбиту испытательный спутник связи, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 19:30 по пекинскому времени (14:30 по Москве).

Как сообщалось, в январе Китай вывел на орбиту пять спутников дистанционного зондирования Земли и четыре метеорологических спутника.

Китай CASC
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