Китай вывел на орбиту спутник связи
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" в пятницу успешно вывела на орбиту испытательный спутник связи, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).
Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 19:30 по пекинскому времени (14:30 по Москве).
Как сообщалось, в январе Китай вывел на орбиту пять спутников дистанционного зондирования Земли и четыре метеорологических спутника.