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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Китайская ракета "Лицзянь-1" вывела на орбиту группу спутников

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель легкого класса "Лицзянь-1" (Kinetica-1) во вторник успешно вывела на орбиту пять спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) серии "Тайцзин", сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV)

Запуск ракеты "Лицзянь-1" компании CAS Space, которая является дочерним предприятием Академии наук Китая, был осуществлен со 130-й стартовой площадки Центра запуска спутников Цзюцюань в 12:03 по пекинскому времени (в 07:03 мск).

Аппараты серии "Тайцзин" созданы китайской компанией MinoSpace. Легкая твердотопливная ракета "Лицзянь-1" весит 135 тонн. Ее высота достигает 30 метров, а ширина - 2,65 метра. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до 1,5 тонн.

Это уже третий полет ракеты-носителя "Лицзянь-1". Компания CAS Space планирует создать серию различных ракет на твердом и жидком топливе для запуска спутников и аппаратов для космического туризма.

Китай CAS Space Лицзянь-1
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