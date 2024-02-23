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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Еврокомиссия намерена разблокировать Польше 137 млрд евро из фондов ЕС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах разблокировки 137 млрд евро для Польши.

"Речь идет о средствах из фондов сплочения и средствах по плану "Следующее поколение ЕС", - приводит польский телеканал Polsat слова фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с главой правительства Польши Дональдом Туском в Варшаве.

Разблокировку этих средств в Европейской комиссии связывали с необходимостью реформ в сфере верховенства права в Польше, реализацию которых Брюссель счел эффективной.

По словам польского премьера, размороженные средства будут направлены на поддержку мелких и средних сельхозпроизводителей.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Польша
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