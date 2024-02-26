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В Белоруссии сформированы местные советы депутатов и нижняя палата парламента

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - По итогам прошедшего в Белоруссии 25 февраля Единого дня голосования в стране в правомочном составе сформированы и Палата представителей (нижняя палата белорусского парламента), и местные органы власти, заявил глава Центризбиркома страны Игорь Карпенко.

"По предварительным результатам выборов все 1284 местных совета депутатов сформированы в правомочном составе", - сказал Карпенко в понедельник на пресс-конференции в Минске.

Об избрании всех 110 депутатов в нижнюю палату парламента глава ЦИК объявил ранее во время ночной пресс-конференции.

Он также обозначил состав нового депутатского корпуса. "Из них (избранных депутатов - ИФ) депутатами Палаты представителей (прошлого) седьмого созыва являются 20 человек (18,2%). Женщины - 37 (33,6%). Молодежь в возрасте до 31 года - один человек. Члены политических партий - 70 человек, беспартийные - 40", - отметил Карпенко.

В Единый день голосования на выборах в Белоруссии проголосовали 73,09% избирателей от списочного состава. Президент страны Александр Лукашенко назвал такую явку на выборах неожиданно высокой.

В Белоруссии 25 февраля прошли выборы в местные советы и нижнюю палату парламента. По стране работали 5411 участков для голосования. В списки для голосования в общей сложности были внесены более 6 млн 913 тыс. избирателей. За пять дней досрочного голосования, по данным ЦИК, участие в выборах приняли 41,71% избирателей.

Центризбирком Белоруссии на этих выборах аккредитовал 294 международных наблюдателя, 238 из них представляют миссию наблюдателей от СНГ во главе с Генсеком организации Сергеем Лебедевым.

Белоруссия
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