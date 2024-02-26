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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В Польше сошли с рельсов цистерны с авиационным топливом

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Три цистерны с авиационным топливом в понедельник сошли с рельсов в Нижней Силезии, сообщает Польское телевидение.

"В районе населенного пункта Грабовно-Вельке (Нижняя Силезия) с рельсов сошли три цистерны с авиационным топливом. Одна опрокинулась. Произошла утечка", - приводит телевидение слова представителя местных спасателей.

По его словам, никто не пострадал, но из соображений безопасности из прилегающих районов проведена эвакуация людей, железнодорожное и автомобильное движение в районе происшествия приостановлено.

На место ЧП движется состав, в который будет перекачано топливо.

Ожидается, что работы завершатся во вторник.

Польша Нижняя Силезия
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