Аэропорт Астаны задержал рейсы из-за пожара в серверной терминала

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В международном аэропорте Астаны утром 27 февраля произошел пожар в серверной терминала, аэропорт прерывал работу, затем ее возобновил, но несколько рейсов пришлось задержать.

"В настоящее время работа аэропорта возобновлена и авиакомпания работает над восстановлением расписания. Просим пассажиров проверять статус рейса на сайте авиакомпании", - сообщила казахстанская авиакомпания Air Astana.

Судя по онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 13:00 по местному времени (10:00 по Москве) на несколько часов были задержаны 4 рейса на вылет, в том числе в Стамбул (Turkish Airlines) и в Шарм-эль-Шейх (Red Sea Airlines), а также два - в Чимкент (казахстанских FlyArystan и SCAT Airlines) и три внутренних рейса на прилет.

Как сообщало МЧС Казахстана, утром в службу "112" поступил вызов о пожаре в электрощитовой терминала. В галерее между терминалами №1 и №2 происходило сильное задымление. Потребовалась эвакуация. Позже в МЧС уточнили, что в серверной терминала №2 горел электрический кабель на площади 10-15 квадратных метров. Пожар потушили.